الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تدرب 17 شابا في أسيوط على "التبريد والتكييف"

التدريب
التدريب

أعلنت وزارة العمل، عن اختتام مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التكييف والتبريد ، بمركز التدريب المهني بـ "بني غالب" التابع للمديرية، وبلغ عدد الخريجين 17 متدربا، كما جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب.

التدريب ضمن خطة 2023-2024

يأتي ذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023-2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات، فضلاً عن تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، وكذا البدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

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أوضح علي مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه البرامج التدريبية  تقدم بالمجان للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، كما أشرف على التدريب بالدورة والاختبارات النهائية الدكتور محمود نادي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم، وتعمل على تحسين مستويات معيشتهم ، كما انه على هامش ختام البرنامج التدريبي المشار إليه تفقد مدير المديرية سير التدريب بدورتي التفصيل والخياطة والمنفذة بالمركز حالياً، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالإضافة إلى التأكد من انتظام المتدربين بتلك الدورات دون أي معوقات ، كما يُشرف على التدريب المهندسة سحر محمود عبد المالك مدير إدارة التدريب المهني.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبي العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين.

وزارة العمل اسيوط حياة كريمه الإدارة المركزية التكييف الأكثر احتياجا الدورة التدريبية

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