الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب تحويلي مجاني لفتيات المنوفية على "التفصيل والخياطة"

التدريب
التدريب

أعلنت وزارة العمل عن أن مديريتها بمحافظة المنوفية شهدت فعاليات الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ضمن برامج التدريب التحويلى للشباب من ابناء المحافظة والتى توفرها المديرية بالمجان، في إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات،وتوفير برامج تساهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

التفصيل والخياطة

وأوضح سعد عبدالحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة يحصل بعدها الخريجين على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وكذلك يتضمن الاختبار النهائى للدورة جانب نظرى وآخر عملى على المناهج التى تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب. 

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 كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً، ومشيداً بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب لبعض الملابس  قاموا بتصنيعها بأنفسهم ذات الجودة المتميزة، وحضر فعاليات الاختبار هدى فرغلى مدير مراكز التدريب، وحسان الجز مدير منطقة العمل بقويسنا وبركة السبع، وأميمة عبدالحميد مدير مركز التدريب ببركة السبع، وسعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والإعلام.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبي العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين.

 

وزارة العمل المنوفية التدريب المهني سوق العمل حسن شحاتة

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