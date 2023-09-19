وزارة العمل تطلب مهندسين كهرباء للعمل بأحد مصانع الكيماويات

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من ذوي الخبرات 3 سنوات فأكثر، وذلك بأحد مصانع الكيماويات بمحافظة بني سويف.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، مهندسين كهرباء، وذلك للذكور فقط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة من قاطني محافظة بني سويف.

مميزات فرص العمل

ويوفر المصنع للمتقدمين لتلك الوظيفة، مواصلات، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، بالإضافة إلى حوافز.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التواصل على رقم 01111998326، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم الواتساب 01227866082.



يأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية، في توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، حيث أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

وجاء في بيان صحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وأسوان، والوادي الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، وأخصائي تمويل، ومحاسبين، ومهندسين، وموظف طيران وسياحة، ومندوب بنوك، وسائقين، وأفراد أمن، ومترجم لغة صينية، ومندوبين مبيعات، وأخصائيين HR، وموظف تصميمات، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومشرفين إنتاج، وفنيين جميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.