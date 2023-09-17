الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن 5993 فرصة عمل.. والوزير يوجه المديريات بالمتابعة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر  سبتمبر  2023 الجاري.

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط،وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا.

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وفي تخصصات: مدير فرع، وأخصائي تمويل ، ومحاسبين ، ومهندسين ، وموظف طيران وسياحة ، ومندوب بنوك ، وسائقين ، وأفراد أمن ، ومترجم لغة صينية ، ومندوبين مبيعات ، وأخصائيين HR ، وموظف تصميمات ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومشرفين إنتاج ، وفنيين جميع التخصصات ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، للعمل بشركة أمريكانا بفروع القاهرة والجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

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ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

وزارة العمل وظيفة خالية ذوى القدرات نشرة التوظيف الدورية وزير العمل حسن شحاتة

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