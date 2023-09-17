الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: وحدات التدريب المتنقلة الجديدة جاهزة للانطلاق (صور)

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

التقطت "كاميرا وزارة العمل"، صورًا لـعربات التدريب المتنقلة الجاهزة للانطلاق خلال الفترة المقبلة، لتدريب الشباب على 6 مهن تحتاجها سوق العمل، ولتنضم إلى 27 وحدة متنقلة تعمل الآن في جميع المحافظات للتدريب المهني على 3 مهن.

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أهداف وطريقة عمل وحدات التدريب المتنقلة بوزارة العمل (انفوجراف)

حسن شحاتة: ستعمل على تدريب الشباب على احتياجات سوق 

وقال الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد، إن هذه الوحدات المتنقلة يتم تمويلها من صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وأنها تعد  أحد أهم مشاريع التشغيل التى تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها فى شهر أكتوبر عام 2019، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وهي عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، تجوب قرى ونجوع المحافظات بفرق عمل متخصصة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورش الخاصة والتابعة لها، بأدواتهم ومعداتهم وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وزارة العمل تستعد لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة

يشار إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن أكثر المهن طلبًا فى سوق العمل المصرية، والتى أسفرت عن 3 مهن اعتمدت فى برامج التدريب المهنى المقدمة بالوحدات المتنقلة، وهي:

1-التفصيل والخياطة..

2-السباكة الصحية..

3-الكهرباء توصيلات..

وتم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاث.. بينما تواصل "العمل" جهودها لإطلاق 10 وحدات جديدة خلال الفترة القليلة القادمة على مهن أخرى أكثر طلبًا فى سوق العمل مثل:

 1-تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار..

2-صيانة الأجهزة المنزلية..

3-صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى..

4-صيانة أجهزة التبريد والتكييف..

5-الحرف التراثية..

6-استخلاص الزيوت العطرية، وغيرها من المهن المستقبلية.

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة، هذه، ومنذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجًا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابًا وفتاة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
IMG-20230917-WA0003
IMG-20230917-WA0003
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة
وزارة العمل سوق العمل حياة كريمه المبادرة الرئاسية لعربات التدريب المتنقلة

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