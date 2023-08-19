وزارة العمل تستعد لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة

نجحت وزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، في الانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة، منها 5 وحدات على 3 مهن هي صيانة الموبايل، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات، ووحدة تدريب على مهنة التبريد والتكييف، وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة، وذلك استعدادا لإطلاقها داخل عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتدريب الآلاف من الشباب على 49 مهنة تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لمبادرة مهنتك مستقبلك.

كما أبرمت الوزارة خلال ذلك العام، عددًا من بروتوكولات التعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية في الداخل والخارج، للتدريب من أجل التشغيل.

وكانت قد وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألفًا و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بـ9 بلدان عربية وأوروبية.



كما نجحت الوزارة وفقًا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألفًا و857 مصريًا، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.

وأسهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألفًا و859 شابًا وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.