السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تستعد لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

نجحت وزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، في الانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة، منها 5 وحدات على 3 مهن هي صيانة الموبايل، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات، ووحدة تدريب على مهنة التبريد والتكييف، وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة، وذلك استعدادا لإطلاقها داخل عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتدريب الآلاف من الشباب على 49 مهنة تحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لمبادرة مهنتك مستقبلك.

كما أبرمت الوزارة خلال ذلك العام، عددًا من بروتوكولات التعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية في الداخل والخارج، للتدريب من أجل التشغيل.

وكانت قد وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألفًا و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بـ9 بلدان عربية وأوروبية.
 

كما نجحت الوزارة وفقًا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألفًا و857 مصريًا، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.
 وأسهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألفًا و859 شابًا وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.
كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

عفاف مصطفى تنتقد رفض أبناء الزعيم زيارتها: هو أنا خطر على بابا؟

لا خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى لحوض تجميع مياه فى محطة كهرباء غرب أسيوط

طالب للرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية الجديدة صرح عظيم يضاهى الموجود فى بريطانيا

الرئيس السيسى: تصدير الهيدروجين الأخضر "المستقبل" الذى تضع مصر أملها عليه

عادل العمدة: الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية قدم رسالة لطمأنة الشعب المصرى

مصرع مواطن دهسته سيارة مسرعة بطريق الدلنجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال