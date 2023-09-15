براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل للشباب من 18 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات التجارة بالفيوم، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 3800 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، ممرضة، فني تشغيل ماكينة (من الجنسين)، فني تشغيل طباعة (من الجنسين)، فني تطريز، فني تريكو، عامل مساعد، موظف إداري (من الجنسين)، باترونيست، مشرف إنتاج، وعامل مشتريات.

شروط التقديم



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط.

طرق التقديم



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في كوم أوشيم، الفيوم، أو الاتصال على 01000269306.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية عمل محافظة جنوب سيناء سلمت عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة حصر للمنشآت، وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وجاء في البيان تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود جديدة لذوي همم لتعيينهم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بحصر المنشآت، وضرورة استيفاء نسبة الـ5% طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضًا التشديد على المتابعة، لحين استلام "الفرص"، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

فيما أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 22 سنة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالإسكندرية، وبراتب 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 35 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في برج العرب، إمتداد المنطقة الصناعية، الإسكندرية، أو الاتصال على 01223070606.