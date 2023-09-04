براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمدرسين

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للمدرسين، بإحدى المدارس الخاصة بسوهاج، براتب 3000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمدرسة، أخصائي اجتماعي، مدرس تربية رياضية، مدرس لغة عربية، مدرس رياضيات، مدرس علوم، مدرس لغة إنجليزية.

شروط الحصول على فرصة عمل

وتشترط المدرسة، في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 35 سنة، من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المدرسة في شارع سالمان، جرجا، سوهاج، أو الاتصال على 01005706536، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد.

5756 فرصة عمل

وكانت وزارة العمل أعلنت، في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة.

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

تخصصات فرص العمل

عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وإخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.