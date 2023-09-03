الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4000 جنيه.. 100 فرصة عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى خدمات الحراسة بالقاهرة، وبراتب 4000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة 100 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط.

مواقع العمل

وحددت الشركة مواقع العمل في العين السخنة (بورتو السخنة)، وكومباند بالتجمع الخامس.

مميزات فرص العمل 

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر إقامة، وسكن.

طرق التقديم 

على من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في فيلا 30، شارع 275، المعادي الجديدة، القاهرة أو الاتصال على 0112929435، والتواصل مع المدير المسئول أحمد مصطفى.

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براتب يصل لـ6000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

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للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

5756 فرصة عمل 

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة.

نشرة التوظيف الدورية 

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

تخصصات فرص العمل

عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وإخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

مواقع العمل وزارة العمل وظيفة خالية نشرة التوظيف الدورية عمال زراعة

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