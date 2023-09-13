وزارة العمل تدرب شباب كفرالشيخ على 4 مهن

أعلنت وزارة العمل عن بدء تنفيذ مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ برنامجين تدريبيين مجانيين للشباب، وذلك بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية، من خلال الورش المطورة بالمركز.

تضمن البرنامج الأول دورة تدريبية على مهنة التكييف والتبريد لعدد 14 متدربا من أبناء المحافظة، وتضمن البرنامج الثاني دورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لعدد 15 متدربة، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وإعدادهم وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة ومناسبة، تسهم في الحد من معدلات البطالة بين الشباب، وكذلك بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن من مستويات معيشتهم وأسرهم.

البرامج التدريبية مستمرة لمدة شهرين

وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية العمل بكفرالشيخ، أن هذه البرامج التدريبية مستمرة لمدة شهرين يتم خلالها تزويد المتدربين بكل المهارات اللازمة لإتقان المهن المذكورة، وفى نهاية فترات التدريب الخاصة بكل دورة تنظم المديرية اختبار عملي ونظري لقياس مستوى مهارة المتدربين ومدى إتقانها للمهن التي تدربوا عليها، وذلك في إطار عدد من الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بفوه ووحدة التدريب المتنقلة بسيدي سالم وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتنمية مهاراتهم المهنية وتأهيلهم الحصول على فرص عمل كريمة وفق تحقق أهداف الرؤية الطموحة مصر 2030.

كانت قد أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبى العمل على مهنة مستشار تأمين، وإجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدما، وقبول 30 من راغبى التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئول شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب وتشغيل الشباب فى مجال التأمينات على الحياة بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عال من الخبرة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكاناتهم من أجل التشغيل ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.