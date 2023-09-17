الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 23 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات استصلاح الأراضي بالوادي الجديد، وبراتب يتراوح من 5000 وحتى 7000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، فني ميكانيكي سيارات، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا بيوفت، ومحاسب، وأمين مخازن، وعمال.

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شروط التقديم 

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

طرق التقديم 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الخارجة، الوادي الجديد، أو الاتصال على 01554430044، أو 01282691990، والتواصل مع المدير المسئول صبري مصطفى.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر  2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وأسوان، والوادي الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، وأخصائي تمويل، ومحاسبين، ومهندسين، وموظف طيران وسياحة، ومندوب بنوك، وسائقين، وأفراد أمن، ومترجم لغة صينية، ومندوبين مبيعات، وأخصائيين HR، وموظف تصميمات، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومشرفين إنتاج، وفنيين جميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وزارة العمل فرص عمل شركات استصلاح الأراضي نشرة التوظيف الدورية شركة قطاع خاص وظيفة خالية

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