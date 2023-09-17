وزارة العمل: تدريب شباب الأقصر على مهنة "الفندقة" بالتعاون مع "الأغذية العالمي"

قالت وزارة العمل في بيانٍ لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر، انتهت من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بأحد فنادق الأقصر، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" التابع للأمم المتحدة، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دورات تدريبية

وأوضح هشام عبدالله، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني، وأسبوعين بأحد المنتجعات في الأقصر، كما يجري التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات.

وأشار إلى أن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًَا تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدني للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة، منذ انطلاقها في عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، في تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهي: التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفي خطة 2022-2023، نجحت في تخريج 1980 خريجًا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابًا وفتاة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.