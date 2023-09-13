الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة "مستشار تأمين"

تدريب
تدريب

أعلنت وزارة العمل عن انتهاء مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية من تدريب الشباب من الجنسين راغبى العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لـ60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئوول شركة مصر لتأمينات الحياة.

 يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب وتشغيل الشباب فى مجال التأمينات على الحياة بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عالي من الخبرة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

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 فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها للحد من البطالة

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول لسوق العمل.

وتتابع، أن هذا بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية، ومنوهاً إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة بتدريب راغبي العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 الى 10 ايام على مجالات العمل الحديثة فى مجال التأمينات على أن يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين فى الدورة كل دفعة 30 متدرب ، ومؤكداً أنه يتم التعيين فور انتهاء الدورة التدريبية للمتميزين.

وتمتلك الوزارة 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على عدة مهن، وتغطى الوحدات المتوفرة 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، منهم 3 محافظات تضم أكثر من وحدة تدريبية متنقلة.

وزارة العمل القوى العاملة الإسكندرية تدريب الشباب

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