الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن مديرية عمل محافظة جنوب سيناء سلمت عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة حصر للمنشآت، وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وجاء في البيان تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود جديدة لذوي همم لتعيينهم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بحصر المنشآت، وضرورة استيفاء نسبة الـ5% طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضًا التشديد على المتابعة، لحين استلام "الفرص"، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

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متابعة تشغيل ذوي الهمم

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه كلف الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بمتابعة تشغيل ذوى الهمم المعينين في المنشآت، والتأكد من حصولهم على كل حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون، من حيث تنفيذ بنود العقود الموقعة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، وكذلك إلزام المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر غير المستوفاة لنسبة الـ5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، استيفاء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير المستوفاة، والتى لم تستجب لطلبات الترشيح التى أرسلت إليها عن طريق الأجهزة التابعة للمديرية.

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وكانت مديريات العمل بالمحافظات قد أعلنت في إجتماع مع وزير العمل، حسن شحاتة، عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم في جميع المحافظات، خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير شحاتة. وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا، والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينهم لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عمال.

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