الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تدرب شباب الإسماعيلية على 11 مهنة يحتاجها سوق العمل

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقى مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية طلبات التدريب المهنى المجانى على 11 مهنة، بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، ذلك لراغبى الحصول على تلك الدورات للشباب من الجنسين  من سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل ، لتأهيلهم وتدريبهم على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، والأدوات المنزلية، بياض محارة، ونجارة مسلحة، وبناء بالطوب، والمساحة، ولحام وتشكيل معادن، وصيانة الدش، حدادة مسلحة.

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مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة

تم التدريب المهني تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة ضمن خطط التدريب المعتمدة، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة فى السوق الداخلي أو الخارجى، أو بدء مشروعات صغيرة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

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زيادة البرامج التدريبية المقدمة للشباب 

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه فى إطار سعى المديرية نحو زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة للشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظة، وفرت مجموعة من الدورات المجانية داخل مركز التدريب المهنى التابع لها ،تتراوح مدتها من 3 أسابيع إلى شهرين متتاليين ،تتضمن مناهج وأساليب تدريب حديثة، وذلك لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن المشار إليها، والتى تلبى طلبات وطموحات الشباب، وتساهم فى حصولهم على فرص عمل مناسبة داخل سوق العمل داخل مصر وخارجها، كما يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الدورات التقديم بمقر مركز التدريب وعنوانه مدينة المستقبل خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى – مساكن مبارك، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بمقر المديرية.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الإسماعيلية التدريب المهني وزير العمل حسن شحاتة

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