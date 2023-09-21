الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تنفيذ "سلامتك تهمنا" بمشروع مطار برج العرب الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بمشروع مطار برج العرب الجديد، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت، وكذلك عمل جولة تفقدية للمشروع وغرفة التدريب العملي والمحاكاة للسلامة المهنية لجميع العمال، وبمشاركة 54 من العاملين بالشركة المنفذة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بين العاملين في المنشآت المختلفة بقطاعات العمل للحفاظ على الممتلكات والعمال والمترددين من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيدا من المكاسب لطرفى العملية الإنتاجية.

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وزارة العمل تنفذ تكليفات الرئيس للإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة

مديرية العمل بالإسكندرية 

وأكد المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، حرص الوزارة ومديرياتها على الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت؛ لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة، مشيراً إلى أن تلك المبادرة سيتم تعميمها على جميع المنشآت العاملة بالمحافظة، ومنوهاً بأن الندوة بدأت بمحاضرة أولى بعنوان "safety induction"، ألقاها المهندس أشرف عبدالهادي مدير السلامة، والمحاضرة الثانية بعنوان "تشريعات السلامة والصحة المهنية وأعمال التفتيش"، ألقتها المهندسة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أما المحاضرة الثالثة فجاءت بعنوان "التحقيق في الحوادث"، ألقتها المهندسة مروة فرج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية، كما جرى إجراء بعض التجارب العملية بقاعة المحاكاة للسلامة المهنية للتأكيد على كيفية حماية العاملين بقطاع التشييد والبناء وتوفير بيئة عمل آمنة.

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الإسماعيلية

كانت قد أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، إنفوجرافا يوضح تنفيذ وزارة العمل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها وتوفرها الدولة في هذا الشأن.

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وزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة

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