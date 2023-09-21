الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل توعى شباب دمياط بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة دمياط، نظمت ندوة للتوعية في مجال ريادة الأعمال بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمتدربين بورشتي التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة بالمركز، ضمن جهود المديرية في توعية الشباب من الجنسين بأهمية العمل الحر ومكاسبه على الفرد والمجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع كافة شركاء التنمية، لتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك مع الشباب للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

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وزارة العمل تدرب شباب الإسماعيلية على 11 مهنة يحتاجها سوق العمل

مديرية العمل بدمياط

وأوضحت منى الأطروش، مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت إلقاء محاضرة حول ريادة الأعمال قدمها معتز أبوالعينين من جهاز تنمية المشروعات بدمياط، تناول خلالها الشرح للمتدربين عن كيفية عمل مشروع ناجح صغير أو متوسط  للمهنة التى تم تدريبه عليها بتمويل من الجهاز، وكيفية الحصول على قروض لتمويل هذه المشروعات وكيفية السداد، كما أشار إلى كيفية تسويق منتجاتهم، مؤكداً أن الجهاز مستعد دائماً لتقديم المساعدة والنصيحة في أي وقت للشباب الخريجين من الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وكذلك الوحدة المتنقلة.

وزارة العمل: تدريب تحويلي مجاني لفتيات المنوفية على "التفصيل والخياطة"

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بقاعة مركز تدريب كوادر الكهرباء بالمنطقة الصناعية نظمتها مديرية العمل بالإسماعيلية، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء شريف فهمي  محافظ الإسماعيلية، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة دمياط ندوة للتوعية ريادة الأعمال مركز التدريب المهنى بدمياط

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