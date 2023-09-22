يبحث طلاب المراحل التعليمية المختلفة، عن مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول، بالتزامن مع اقتراب بداية الدراسة للعام 2023-2024، وفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بحسب الخريطة الزمنية 2023-2024

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، أن الدراسة تنطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، حيث يكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 2023-2024، 35 أسبوعا.

وبحسب الخريطة، فإن مواعيد الاجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024، جاءت كالتالي:

مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024

يوم 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد.

يوم 7 من شهر يناير 2024 احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

يوم 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

وستبدأ إجازة منتصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

مدة إجازة الترم الأول: أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع عطلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

موعد بداية الترم الأول: 30 سبتمبر 2023.

موعد انتهاء الترم الأول: الخميس 25 يناير 2024.

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تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فى الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد بداية الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024.

ميعاد انتهاء الترم الثاني: الخميس 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024.