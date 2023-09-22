مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024
يبحث طلاب المراحل التعليمية المختلفة، عن مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول، بالتزامن مع اقتراب بداية الدراسة للعام 2023-2024، وفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.
موعد بداية العام الدراسي الجديد بحسب الخريطة الزمنية 2023-2024
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، أن الدراسة تنطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، حيث يكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 2023-2024، 35 أسبوعا.
وبحسب الخريطة، فإن مواعيد الاجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024، جاءت كالتالي:
مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024
- يوم 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد.
- يوم 7 من شهر يناير 2024 احتفالا بعيد الميلاد المجيد.
- يوم 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.
- وستبدأ إجازة منتصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.
مدة إجازة الترم الأول: أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع عطلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
موعد بداية الترم الأول: 30 سبتمبر 2023.
موعد انتهاء الترم الأول: الخميس 25 يناير 2024.
يهمك أيضًا |
- موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص
- مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023
- موعد إجازة عيد القوات المسلحة بانتصار 6 أكتوبر 2023
تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فى الفصل الدراسي الثاني 2024
موعد بداية الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024.
ميعاد انتهاء الترم الثاني: الخميس 6 يونيو 2024.
موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.
موعد امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.
موعد امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024.