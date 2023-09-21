الخميس 21 سبتمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة صحية لطلاب المدارس

أرشيفية
أرشيفية

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة صحية لطلاب المدارس من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الشهادة الصحية من المستندات المهمة للطلاب، ويتم استخدامها فيما يخص الطلاب في التقديم بالمدارس المختلفة للطلاب .

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الصحية

اولا: المستندات استخراج البطاقة الصحية لرياض الأطفال:

1- استمارة التقديم الإلكتروني للشهادة.

2- عدد 8 صور شخصية جديدة للطفل

3- شهادة الميلاد الخاصة بالطفل وصورة منها.

4- تقديم نسخة من وصل الكهرباء الخاص بالأب أو الأم.

5- ختم البطاقة الصحية الموجود في ملف التقديم.

6- إرفاق الطوابع الصحية المطلوبة على دفتر التأمين الخاص بالطالب.

7- إرفاق كافة المستندات من خلال والد الطفل فقط.

8- في حالة الطلاق يجب إثبات الولاية على الطفل.

9- يشترط استيفاء الطلب كافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلى الدمغة المختلفة المطلوب إرفاقها في الملف للطالب.

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ثانياً: المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة صحية مرحلة ثانوي

1- إرفاق استمارة الشهادة الصحية والتي يتم إحضارها من مستشفى حكومي.

2- شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية.

3- إرفاق عدد 6 صور مقاس 4×6.

4- توفير طابع الدعم المرفق على الملف.

5- صورة من شهادة وفاة الوالد للأيتام.

6- صورة ضوئية من جواز السفر أو البطاقة الشخصية للطالب شرط أن تكون سارية.

7- إيصال سداد الحوالة البريدية للطالب في مقابل الفحوصات التي خضع لها الطالب.

8- صورتان من بطاقة ولي أمر الطالب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة صحية لطلاب المدارس

1- سداد كافة المصروفات اللازمة والمطلوبة في المدارس في الموعد المحدد لها.

2- ملء النموذج الخاص بالتأمين الصحي للطلاب في المدرسة.

3- إرفاق المستندات المطلوبة من المدرسة من أجل استخراج الشهادة الصحية للطلاب.

4- التوجه إلى مكتب الرعاية الصحية في المدرسة من أجل استكمال الإجراءات المتبقية لاستخراج البطاقة الصحية.

5- تعمل الإدارة الصحية في المدرسة على التواصل مع الرعاية الصحية التابعة للإدارة التعليمية للمدرسة.

6- تسجيل الطالب في التأمين الصحي والحصول على الشهادة الصحية الخاصة بالطالب.

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