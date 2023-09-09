مصر تتسلم شهادة "جينيس" لتسجيل أكبر علامة للتوعية بالسرطان فى العالم

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة هالة عدلي، سكرتير عام الجمعية، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية.

وفي بداية اللقاء، تسلم الدكتور أحمد السبكي، نسخة من شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أكبر علامة للتوعية بالسرطان في العالم بمصر، والتي وصلت مساحتها لـ 5783,7 مترًا مربعًا تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" لدعم خدمات صحة المرأة، والتي سلمها إليه الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تقديرًا لجهود هيئة الرعاية الصحية ومشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة بورسعيد، ودورها الكبير في إنجاح تسجيل العلامة بموسوعة جينيس.

تنفيذ رحلة الألف كيلو بعدد من المحافظات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تنفيذ "رحلة الألف كيلو" المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "اسبقي بخطوة" بعدد من محافظات الجمهورية بداية من 15 سبتمبر الجاري بهدف التوعية والتدريب، وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، لافتًا إلى أنه تنطلق من الإسكندرية وتنتقل لمحافظات الصعيد وتختتم في القاهرة، وتستهدف صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

اسبقى بخطوة للكشف عن سرطان عنق الرحم

وأوضح "السبكي"، أنه سيتم تنفيذ "رحلة الألف كيلو" تحت شعار "اسبقي بخطوة" للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم لدى النساء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بمحافظتي "الأقصر، أسوان" في المرحلة الأولى، فيما سيتم تنفيذها في "بورسعيد، جنوب سيناء، وباقي محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل" في المرحلة الثانية، وذلك إضافة إلى التوعية بعمليات توجيه السيدات للمتابعة الدورية، والتدريب لمقدمي الخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لتعزيز تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته باستلام شهادة موسوعة جينيس والتي تعد إنجازا تاريخيا يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية، وتتويجًا لجهود هيئة الرعاية الصحية في مجالات الاهتمام بتقديم خدمات صحة المرأة وتعزيز التوعية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة، كما أبدى السبكي الاستعداد لهيئة الرعاية الصحية للتعاون في تقديم الدعم للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتنفيذ رحلة الألف كيلو بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، من خلال المنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات.

وأكد حرصه الكامل على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية في العمل بمنظور مفهوم الدولة الشامل، ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في البناء والتنمية، لإثراء وتكامل الخدمات، وضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة لهم، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، بالدعوتين، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في إطار اهتمام القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بخدمات صحة المرأة، ووضعها على رأس أولويات المبادرات الصحية الرئاسية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في المجتمع، وأيضًا تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في بذل كل الجهود لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص.

ومن جهته؛، أعرب الدكتور محمد إبراهيم العزب، عن سعادته لتسليم نسخة من شهادة موسوعة جينيس، للدكتور أحمد السبكي، باسم الهيئة العامة للرعاية الصحية، موجهًا الشكر إليه على دعمه للمنظمات وللجهات والمؤسسات سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه أول شريك استراتيجي وداعم للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم من الجهات الحكومية، كما وجه إليه الشكر على دور هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ حملة "اسبقي بخطوة" للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي لدى النساء، والاحتفالية بالتسجيل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية أكبر علامة توعية بالسرطان في العالم بمحافظة بورسعيد، كما أعرب العزب عن سعادته بتسلم درع الهيئة العامة للرعاية الصحية كإهداء من الهيئة تقديرًا لجهود الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والمشاركة المجتمعية لها في تعزيز الخدمات والتوعية لصحة المرأة.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور محمد العزب، الدعوة للدكتور أحمد السبكي، لحضور المنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثالثة، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج رحلة الألف كيلو، كما وجه الدعوة إليه لحضور المؤتمر الطبي "فيمي هيلث" في دورته الثانية والذي سيتم من خلاله تكريم كافة الكوادر الطبية التي عملت بالوحدات للتدريب ورفع الكفاءة الطبية لمقدمي الخدمة برحلة الألف كيلو من خلال احتفالية بقلعة صلاح الدين الأيوبي وإضاءة القلعة بلون علامة التوعية المسجل بجينيس للأرقام القياسية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى عدد من مديري الوحدات والمسئولين عن ملف المبادرات والتوعية بالهيئة.