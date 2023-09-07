الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: تعاون مع "باير" لإنشاء مراكز لاكتشاف وعلاج أمراض الدم بمحافظات القناة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور هيوجو هاجن، الممثل الأول لشركة باير ورئيس القسم القطري لباير الشرق الأوسط، لمناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023

جرت هذه المناقشة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

ناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة باير في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الأورام والكُلى، وتطبيق أحدث أساليب التدريب لمقدمي الخدمة الصحية، بهدف خلق قدرات طبية من المتخصصين، ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا وأمراض الدم بمحافظات القناة.

"السبكى": النظام الصحى الجديد وحوكمته يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع باير، مشيرًا إلى أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية من خلال نموذج الشراكات الدولية في إطلاق 30 مبادرة صحية إضافية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدون تحميل الموازنة أعباء مالية.

txt

وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر العالمى للسكان

وتابع السبكي: أنه نستهدف توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع باير خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة في مصر والمنطقة.

 توفير أفضل وأحدث العلاجات

من جانبه، أعرب الدكتور هيوجو هاجن، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، متابعًا: أن الشراكة مع كيان صحي ناجح كهيئة الرعاية المصرية يساعدنا في تحقيق رؤيتنا في توفير أفضل وأحدث العلاجات لمرضانا، ومشيرًا إلى السعي لنشر مراكز تميز لعلاج وتشخيص أمراض الدم، ولافتًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي مؤهل ليكون أول مركز في مصر، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة للمرضى.

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يوجو هاجن الممثل الأول لشركة باير الرعاية الصحية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الهيئة العامة للرعاية الصحية علاج مرضى الأورام هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال