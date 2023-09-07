الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر العالمي للسكان

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون الأول الوزارة الصحة وشركة "باير ليمتد إيجيبت"، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ومن جانب شركة باير الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور السفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يتضمن إنشاء 2 مراكز تميز و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن التعاون في توفير اللوالب المتطورة بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبي، لافتاً إلى أنه بموجب البروتوكول يتم توفير أجهزة محاكاة لاستمرار تدريب الأطباء المختصين على وسائل تنظيم الأسرة، تزامنًا مع إدخال الوسائل المتطورة بقطاع تنظيم الأسرة.

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الأمراض الوراثية والنادرة
 

وتابع "عبدالغفار" أن بروتوكول التعاون الثاني بين الوزارة وشركة سانوفي في مجال الأمراض الوراثية والنادرة، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، ومن جانب شركة سانوفي الدكتور أحمد حجازي، مدير عام شركة سانوفي للرعاية المتخصصة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يستهدف التعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة سانوفي لدعم جهود الدولة في مجال الحد من الأمراض الوراثية عن طريق زيادة الوعي العام وتغيير السلوكيات والتوعية بالأمراض الوراثية النادرة عن طريق تنظيم حملات توعوية على وسائل التواصل المختلفة، فضلاً عن وضع برنامج تدريبي متكامل تحت إشراف وتوجيه وزارة الصحة والسكان للفرق الطبية من العاملين في مراكز تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية وأقسام الرعاية الحرجة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، بما يضمن صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم العلمية لتقديم خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية.

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علاج الأورام السرطانية

ولفت "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الثالث بين الوزارة وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة)، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة أسترازينيكا الدكتور حاتم الورداني، رئيـــــس مجلـــــــس إدارة الشركة.

وقال "عبدالغفار" أن البروتوكول يستهدف التعاون بين الوزارة والشركة لإطلاق حملة للفحص والكشف المبكر عن أمراض الرئة وبالأخص الأورام؛  فضلاً عن رفع الوعي لدى المرضى والمجتمع عن أهمية اكتشاف هذه الأورام في مرحلة مبكرة مما يمنح المريض نسبة استجابة كبيرة للعلاج ، بالإضافة إلي تدريب الأطقم الطبية من العاملين بوزارة الصحة والسكان،  بما يضمن  رفع كفاءة العنصر البشري وصقل مهاراته تحقيقاً لاستمرارية تقديم خدمات طبية ذات جودة؛ للمنتفعين.

علاج سرطان القولون

وأشار "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الرابع بين الوزارة وشركة ميرك ليمتد مصر لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون)، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة ميرك الدكتور هيثم حبشي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ليمتد -مصر.

وتابع "عبدالغفار" أن البروتوكول يستهدف التعاون بين الوزارة والشركة في تنظيم برامج تدريــبـيـة عـلمية للكوادر الطبية فى التخـصصات المختلفة المشاركين فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية ، والتعاون فى نشر الوعى لأهمية الكشف المبكر وعلاج الاورام، فضلاً عن دعم التحاليل الجينىة لمرضى سرطان القولون و المستقيم.

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
الصحة العاصمة الإدارية الجديدة تدريب الأطباء الأمراض الوراثية علاج الأورام السرطانية

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