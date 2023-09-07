وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصربيا فى القطاع الصحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا "داريا كيسيتش" والوفد المرافق لها، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في مجال طب الأسرة، وصحة الأمهات والأطفال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحوامل وحديثي الولادة.

تدريب الكوادر الطبية

وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تناول بحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات الطبية في كلا البلدين، خاصة في مجال الجراحات العامة وجراحات الأورام والجرحات الدقيقة.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه دعوة للجانب الصيربي لزيارة المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الأورام مثل مستشفى دار السلام "هرمل"، والتعرف على إمكانيات مصر والخدمات التي تقدمها لمرضى الأورام، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي أسهمت في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لملايين السيدات وعلاج المرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال الكوادر التمريضية المصرية والاستفادة من خبرات دولة صيربيا نظرًا لتميزها في هذا المجال.

لقاء الوزارة والبنك الدولى

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد استقبل الدكتورة فاديا سعدة، مدير برنامج التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولى، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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