الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث مع مدير معهد الالتهابات البكتيرية بألمانيا سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاينريش نويباور، مدير معهد الالتهابات البكتيرية بمعهد " فريدريش لوفلر" بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون المشترك وذلك اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد للعمل من خلال استراتيجية الصحة الواحدة؛ من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، حيث أن المعهد متميز في مجال التصدي لتلك الأمراض.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجال المعامل وتطويرها وتطوير استراتيجيات العمل بها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون لتدريب العاملين بالمعامل وإمكانية إيفادهم إلى الدولة الألمانية لتلقي التدريبات اللازمة بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم وينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصر تمتلك نظام ترصد قوي 

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أن مصر تمتلك نظام ترصد قوي لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية، مما يجعلها تتنبأ بأي مشاكل صحية قد تحدث مستقبلاً، مشيراً إلى أن  الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل فريق عمل للتواصل مع المعهد والوصول إلى آليات تعاون واضحة تخدم بدورها الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد شهد أمس الثلاثاء، إنطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.
 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الصحة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الالتهابات البكتيرية استراتيجية الصحة الواحدة نظام ترصد قوي الأمراض الفيروسية

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