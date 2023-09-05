الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيهًا

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تحسنت، مستعرضاً خريطة جملة الاستخدامات والموادر بالموازنة العامة بداية من عام 1900 حتى عام 2023، منوهاً عن أسباب مشكلة الزيادة السكانية.

وكشف عبدالغفار، خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري سيحقق مكاسب كبيرة للدولة، لافتاً إلى أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، والغذاء والمياه.

كما أوضح عبدالغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيف، متابعا: "التغيير الحقيقي الديموغرافي الذي حدث خلال عام 1950، تسبب في إحداث خلل في التوزان مابين السكان والموارد والخدمات".

وأكد وزير الصحة، أن زيادة عدد السكان يشكل عبئًا على الاقتصاد القومي والتنمية وخطتها، مشددا على أن زيادة السكان تمثل تحدي كبير لرفاهية المواطن والخصائص السكانية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان «أجل تنمية مستدامة»، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، وتعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة وزير الصحة

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