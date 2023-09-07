الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: نستهدف التعاون مع "بورتاجس هيلث" لدمج خدمات الصحة العقلية والنفسية فى الرعاية الأولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور رياض سولك، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بورتاجس هيلث Portages Health في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة سبل تبادل الخبرات والتعاون المشترك.

تمت هذه المناقشة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون على نطاق شامل في تقييم احتياجات الصحة العقلية والنفسية، وتم التركيز على بحث سبل تبادل الخبرات في طرق دمج الصحة العقلية والنفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة العقلية والنفسية القائمة على الأدلة.

الصحة النفسية العلاجية 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية بحث هذا التعاون المشترك في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني بضم خدمات الصحة النفسية العلاجية لحزمة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تطوير الرعاية الصحية العقلية والنفسية يعد إحدى أولويات الرعاية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب لبناء قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الوعي العام، لتحقيق رؤية مصر في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور رياض سولك، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعرب عن استعداد شركة بورتاجس هيلث لتقديم الخبرات والمعرفة اللازمة لتعزيز الرعاية الصحية العقلية والنفسية في مصر، وأشار إلى أهمية دمج الصحة العقلية والنفسية بشكل متكامل في خدمات الرعاية الصحية الأولية لتلبية احتياجات المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في سبيل تحقيق أهداف الصحة العالمية للتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية والنفسية وتعزيز الوعي العام حول أهميتها.

تبادل الخبرات

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتوران عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية العقلية والنفسية، وأعربا عن ثقتهما في أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تطلعات مصر نحو تحسين الصحة العقلية والنفسية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجهود الرامية لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعكس التعاونات الدولية والتبادلات العلمية المستمرة رغبة مصر في استيعاب أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية العقلية والنفسية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
المؤتمر العالمي للسكان الصحة النفسية التأمين الصحي الشامل الحوار الوطنى دمج خدمات الصحة العقلية والنفسية الرعاية الصحية

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