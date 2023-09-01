الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: التأمين الصحى الشامل حظى بأولوية في الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الإعلامي ضياء رشوان، عن توصيات  الحوار الوطني لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن التأمين الصحي الشامل حظي بأولوية في الحوار الوطني.

وأضاف أن التأمين الصحي الشامل حظي بأولوية في جلسات الحوار الوطني وتم رفع عدد من التوصيات للرئيس السيسي الذي وجّه بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني، وهذا الأمر يوحي بمدى استقبال الرئيس السيسي للتوصيات التي رُفعت إليه.

وأشار إلى أن لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني رفعت عددًا من التوصيات التي ناقشتها في جلسة خاصة بالتأمين الصحي الشامل، موضحاً أن هذه ليست التوصيات النهائية للجنة الصحة بل لديها قضايا أخرى كثيرة تهم صحة المواطنين في كل المجالات.

وأكد أن الرئيس السيسي وجّه على الفور كل جهة مختصة بإجراء الدراسات ومن أهمهم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن هذه التوصيات كانت تضم اقتراحات لمدى زمني أقل وإضافة فئات جديدة للمستفيدين وأنواع جديدة من الأمراض، وتوصيات بكيفية التعاون بين هيئة التأمين الصحي الحالية وما يستهدفه التأمين الصحي الشامل.

الحوار الوطنى Etc مصر جديدة ضياء رشوان

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