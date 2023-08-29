الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: "الحوار الوطنى كيان مؤسسى ويهمه المصلحة الوطنية"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني كلها هي نبض الناس، مؤكدًا أن الجميع يتحدث في الحوار وليس لديه قنوات منتخبة ولا يتولون مناصب تنفيذية وبعضهم كان كذلك، ولكن الحوار الوطني كيان مؤسسي وكل ما يهمه هو المصلحة الوطنية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة واضح جدا أنها تراقب بشكل ايجابي كل ما يقال في الحوار الوطني ليس باعتباره كيانا مؤسسيا ولكنه يعرض أهم القضايا، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس في الصناعة عرضت بالحوار والدولة تابعتها، والرئيس لمس أن الأمر يحتاج لتطوير في الصناعة.

الإعفاء الضريبي مهم جدًا ويستلزم تشريعات قانونية

وأكد أن الإعفاء الضريبي مهم جدًا ويستلزم تشريعات قانونية لأن فرض الضريبة والإعفاء منها لا يتم الا بقانون، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قال اليوم إنه سيتم تعديل القانون وهي أمور ليست مسبوقة، وسيظل هذا النبض مستمرا، واستجابة الرئيس المقترحات مكتبة أو نبض في الحوار هي محمودة. 

ضياء رشوان الحوار الوطنى كيان مؤسسي المصلحة الوطنية الإعفاء الضريبي تشريعات قانونية

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