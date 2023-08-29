ضياء رشوان: مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى هى التى أُرسلت للرئيس

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مخرجات الحوار رفعت للرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظر إليها الآن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها تشريعي وعدد تنفيذي موزعة بين قطاعات مختلفة في الصناعة والزراعة والتعليم وقانون الانتخابات وقانون الوصاية وغيرها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخرجات الحوار تم نشر النسخة كاملة حتى يرى الناس ما ينقصها، لأن الجميع متطوع للكلام عن الناس، مطالبًا الجمهور إذا وجد قضايا ناقصة أو لا تتناسب مع مطالبهم أن يرسلوا إليهم.

وأكد أن رد الفعل كان ايجابيًا، وأن هذا ليس كل الحوار الوطني ولكنه مرحلة من الحوار الوطني، ونتجت عن المناقشات ومخرجاتها أن تكون مرحلة أولى أو مرحلة موضوعية، لأن الموضوعات التي انتهت تم إرسال مخرجاتها للرئيس من 13 لجنة.

الفرق بين الجلسات العامة والمصغرة

وأشار إلى أن الجلسات المصغرة تتكون من 15 إلى 20 شخصًا ويحضرها من يرغب من مجلس الأمناء، مؤكدًا أن إدارة الجلسات المصغرة ليست بنفس طريقة الجلسات العامة، لأن كل شخص له أربع دقائق ولا يتحدث مرتين إلا نادرًا، ولكن الجلسات المصغرة الحوار ليس له سقف، الجلسة لا يحدد لها وقت لأنه في نهايتها لا بد من الاتفاق على شيء واحد تلخيص وبلورة لما قيل في الجلسات العامة ولا يتم استبعاد أي فكرة.