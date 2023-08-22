ضياء رشوان: المساواة وتكافؤ الفرص كانت عنوان جلسات الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ قواعد المساواة وتكافؤ الفرص توفرت بقوة في جلسات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الجلسات استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون مقاطعة أحد، كما أن مدة الحديث كانت متساوية تقريبًا لدى جميع المتحدثين.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج حديث الأخبار، على قناة extra news، أن مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بذلوا جهدًا كبيرًا في تجميع مشاركات كل من تحدثوا في جلسات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن المشاركين في الحوار الوطني حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلونها.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل، وكذلك الاتجاهات وعدد المتحدثين والقوى التي يمثلونها والاتجاهات العامة للجلسات، لافتاً إلى أن كل ذلك استغرق مئات الساعات من العمل.