مصاريف المدارس الحكومية 2023.. من رياض الأطفال حتى الثانوية

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، ارتفع البحث عن مصاريف المدارس الحكومية 2023 لجميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية، وذلك عبر محركات البحث ومنصات التواصل المختلفة.

ويرغب الكثيرين من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية معرفة مصاريف المدارس الحكومية 2023، استعدادًا لدخول العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت سابقًا عن مصاريف المدارس الحكومية 2023 للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع المراحل والصفوف التعليمية.

وتنشر "الدستور" مصاريف المدارس الحكومية 2023 لكل المراحل التعليمية، ضمن سلسلة خدمية نقدمها على مدار الساعة للطلاب وقراء الدستور من كافة أنحاء الجمهورية.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لمرحلة رياض الأطفال

- جاءت مصاريف مرحلة رياض الأطفال 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف الأول الابتدائي 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف الثاني الابتدائي 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف الثالث الابتدائي 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.

- جاءت مصاريف الصف السادس الابتدائي 205 جنيهات.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصفوف الإعدادية

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثاني الإعدادي 205 جنيهات.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لطلاب مراحل الثانوية العامة

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثاني الثانوي العام 505 جنيهات.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الأول الثانوي الفنى 220 جنيها.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثاني الثانوي الفى 205 جنيهات.

- جاءت مصاريف مرحلة الصف الثالث الثانوي الفني 205 جنيهات.

موعد بدء الفصل الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس لجميع المراحل التعليمية، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 8 يونيو 2023.