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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية 2023-2024

مصروفات
مصروفات

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يشغل أذهان أولياء الأمور معرفة مصاريف المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية 2023-2024 عبر جوجل، وذلك استعدادًا لدفعها لاستلام كافة الكتب الدراسية، وكذلك بدء المذاكرة مع بداية العام.

مصاريف المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية 2023-2024

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة مصاريف المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية 2023-2024

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، كافة مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023-2024، بالقرار الوزاري رقم 163 وتكون بتاريخ 3-9-2023 والخاص وذلك بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات وفي مقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني في العام الدراسي 2023-2024.

مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024

ونص القرار على أن ستحدد قيمة الرسوم “مصاريف المدارس الحكومية” 2023-2024، وتكون على النحو التالي:

  • 312.60 جنيه لكافة الصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
  • 212.60 جنيه بالمرحلة الإعدادية.
  • 527.60 جنيه لطلاب الصف الأول الثانوي العام.
  • 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي العام.
  • 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني في كل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.
  • 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني في كل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

أقساط مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024

وسيتم تسديد مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023-2024 بجميع المراحل التعليمية المختلفة وتكون على ثلاثة أقساط وهي على النحو التالي: 

  • القسط الأول في شهر أكتوبر 2023
  • القسط الثاني شهر يناير 2024
  • القسط الثالث شهر مارس 2024.

وتودع مصاريف المدارس الحكومية في 2023-2024 بحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة والتشييد للمشروعات التعليمية، وذلك من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها وكافة مكاتب البريد، وستكون بموجب الرقم القومي للطالب. 

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أمور يجب مراعاتها عند سداد مصروفات المدارس الحكومية

  • ويسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق في مدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، والدراسات التكميلية الصناعية، والطلاب المتقدمين من الخارج، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
  • يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
  • تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
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