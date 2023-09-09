السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف كلية تربية رياضية 2023.. وأقسامها وشروط التقديم فيها

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 على مصاريف كلية تربية رياضية 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك قبيل فترة وجيزة من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

مصاريف كلية تربية رياضية 2023

تعد كلية التربية الرياضية من الكليات الأكثر إقبالا لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لذلك يرغب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الذين سجلوا رغباتهم في استمارة التنسيق الإلكترونية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 عن مصاريف كلية تربية رياضية 2023 والتي تختلف من جامعة إلى أخرى ومن صف دراسي إلى آخر والتي تتراوح من 715.25 إلى 2800 جنيه بالإضافة إلى 5% رسوم.

وتعد من الكليات على مستوى الجمهورية في المجال الرياضي و التي تضم أماكن تدريب على أعلى مستوى تشمل حمام سباحة وصالة مغطاة وملعب كرة قدم وترك ألعاب القوى حيث تعتمد على نظام الساعات المعتمدة في الدراسة وتضم العديد من الكوادر الرياضية في مر في العديد من الالعاب.

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بالدرجات والنسبة المئوية.. تنسيق كلية التربية الرياضية 2023

أقسام كليات التربية الرياضية 2023

تشمل كلية التربية الرياضية العديد من الأقسام في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 ولعل أبرزها ما يلي:-

  • الإدارة الرياضية.
  • الترويح الرياضي.
  • المناهج وطرق التدريس.
  • علوم الحركة الرياضية.
  • علوم الصحة الرياضية.
  • علم النفس الرياضي.
  • تدريب الرياضات الأساسية.
  • تدريب الرياضات الفردية.
  • تدريب الرياضات الجماعية.
  • رياضة كبار السن.
  • التربية الرياضية المعدلة.

ويمكن للخريجين العمل في العديد من مجالات الحياة مثل محلل أداء أو نفسي وفي مجال الإعلام الرياضي أو الأكاديميات الرياضية والطب الرياضي والتأهل البدني و الاسعافات الأولية.

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شروط الالتحاق بكلية التربية الرياضية 2023

ويشترط في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية عدة شروط أبرزها:-

  • أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • اجتياز اختبارات القدرات ويتم التقديم عليها من خلال مكتب التنسيق.
  • الحصول على الحد الأدني للقبول.
  • أن يكون التقديم من خلال مكتب التنسيق وعبر الموقع الإلكتروني.

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