السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتهاء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة السويس.. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، اختبارات القدرات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية.

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وأجرى القائم بأعمال رئيس جامعة السويس الدكتور علي حسين عطا زيارة لكلية التربية الرياضية، لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكلية.

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كان في استقباله القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور وائل قنديل عميد الكلية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

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وأوضح عميد الكلية أن طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي: اختبارات طبية - اختبار الطول والوزن - اختبار القوام - الاختبارات المهارية - الاختبارات البدنية - الاختبار الشخصي.

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مصر السويس جامعة السويس اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية
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