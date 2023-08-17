الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اعتماد نتيجة بكالوريوس التربية الرياضية بجامعة القناة.. وإعلان العشرين الأوائل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس 244 خريج (الدفعة الثالثة لكلية التربية الرياضية)، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، مطالباً الخريجين بصقل معارفهم، وتنمية مهاراتهم، من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية.

جاء ذلك بعد اعتماد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة لنتيجة بكالوريوس التربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة.

ومن جهته - قام الدكتور محمد عبد النعيم بعرض تقرير مُفصل عن النتيجة، موضحاً حصول 24 طالبا على تقدير عام جيد جداً، 151 على تقدير عام جيد ، 68 على تقدير عام مقبول.

كما قدم عبد النعيم إحصائية تفصيلية لكل برنامج، حيث حصل 50 طالب وطالبة على تقدير عام مقبول، وطالبان على تقدير عام جيد جداً، و42 على تقدير عام جيد ببرنامج الرياضة المدرسية، أما برنامج التدريب الرياضي فحصل طالب على تقدير عام مقبول و16 على تقدير عام جيد جداً، و61 على تقدير عام جيد، كما جاءت إحصائية برنامج الإدارة الرياضية كالتالي:
حصل17 طالب وطالبة على تقدير عام مقبول، و6 طلاب على تقدير جيد جداً، و48 على تقدير عام جيد.

بينما أعلن الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت بالترتيب كالتالي:
بسنت عبد السميع محمد، فيروز عبد المقصود الصباحي، زهرة أحمد عبد المنعم، علياء حسن محمد، مارتينا هاني نصحي، حازم محمد سليم، حسن مصطفي حسن، دينا جمال عبد الناصر، آلاء غريب صالح، محمود محمد محمود.

وأكمل الدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء  الأوائل من المركز الحادي عشر إلى العشرين والتي جاءت بالترتيب كالتالي: دنيا عصام محمد ، روان مصطفى عليان، محمد مجدي شاكر، أحمد عصام الدين أحمد، أروى سعد سالم، محمود ياسر محمود، فاطمه نشأت السيد، عبد الرحمن حازم صلاح، سيف وجدي محمد، أحمد محمد عبد السلام.

وقال الدكتور تامر حسنين، منسق برنامج ابن الهيثم، إنه تم إعلان النتائج عبر البرنامج ومن خلال الخدمة الصوتية.

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