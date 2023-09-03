القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية

اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر .

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ان الخطة التدريبية لطلبة الجامعات المصرية تأتي في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق محمد عباس حلمي بالقيام بالدور المجتمعي للشركة من خلال توفير فرص تدريب متميزة للطلبة ،بالإضافة الي رفع وعي الشباب بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة كأحد الشركات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أنشطة الشركة القابضة وآلية العمل بالادارات المختلفة ،واضاف سيادته ان التدريب تم في شركة ميناء القاهرة الجوي و الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات .

يشار الي ان مطار الغردقة الدولي اجتاز اليوم مراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.

وكان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران قد شدد في وقت سابق على ضرورة تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية ، كما أشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.