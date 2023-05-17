رئيس "القابضة للمطارات" يثمن دور العاملين في شركة ميناء القاهرة الجوي 

أشاد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدور العاملين في شركة ميناء القاهرة الجوي منذ افتتاحه الرسمي في 18 مايو 1963 وجهودهم التي جعلت مطار القاهرة بوابة مصر وإفريقيا الأولى، مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك الريادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء مطار القاهرة الدولي والذي يتزامن مع صدور التقرير السنوي للحركة الجوية لقارة إفريقيا لعام 2022 عن المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والذي تصدرت فيه المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الحركة الإجمالية للمسافرين على مستوى قارة إفريقيا بإجمالي 38 مليون مسافر لعام 2022 مقابل 30 مليون مسافر لمطارات جنوب إفريقيا في المركز الثاني.

وأوضح محمد سعيد محروس، في التهنئة،، أن مطار القاهرة والذي يعد من أقدم مطارات المنطقة هو المطار الوحيد علي مستوى قارة إفريقيا الذي استعاد كامل حركة المسافرين لعام 2019 وتجاوزها، كما احتل مطار القاهرة المركز الأول في حركة الركاب بإجمالي 20 مليون راكب، وهو المركز الذي يحتله للعام الثاني علي التوالي، كما جاء مطار القاهرة في المركز الأول ضمن قائمة إجمالي حركة المسافرين الدوليين وهي نسبة ذات دلالة كبيرة، إذ أن الركاب الدوليين هم الأكثر ترددا علي القارة الإفريقية، بالإضافة إلى احتلال مطار القاهرة الدولي المركز الثاني من حيث حركة الطائرات لعام 2022 في قائمة أفضل 10 مطارات إفريقية.