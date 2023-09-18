الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس والخريطة للزمنية للجامعات

طلاب
طلاب

حددت وزارتي التعليم والتعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، كما أعلنت عن خارطة العام الدراسي الجديد وموعد الامتحانات و موعد نهاية العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس والجامعات . 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت الموافق 8 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ حتي الخميس الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٤، موضحة أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وتكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 حتي الخميس 6 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024/ 2023

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس الحكومية لعام 2023- 2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024  والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر  2023، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وجاءت الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 للجامعات 

  • بداية العام الدراسي: 30 سبتمبر  2023
  • نهاية الفصل الدراسي الأول: 26 ديسمبر 2023
  • بداية إجازة منتصف العام: 29 ديسمبر 2023
  • نهاية إجازة منتصف العام: 10 يناير 2024
  • بداية الفصل الدراسي الثاني: 11 يناير 2024
  • نهاية العام الدراسي: 30 مايو 2024
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العام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الفصل الدراسي بداية العام الدراسي الجديد 2024

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موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 للمدارس والجامعات

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