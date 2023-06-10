تصدر موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس تريند البحث على محركات الإنترنت لمعرفة كافة التفاصيل استعدادًا لبداية الدراسة.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس وخريطة العام الدراسي 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة التفاصيل، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس، وخريطة العام الدراسي 2023.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس

وحول ميعاد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024، تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الخريطة الزمنية للعام الجديد.

ومن المتوقع أن تقرر وزارة التربية والتعليم، انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في نهاية شهر سبتمبر أو مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس الحكومية 2023 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، ويستمر التقديم في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد “2023-2024” إلى يوم 30 يونيو.

خريطة العام الدراسي 2023

1 - مدة الدراسة في الترمين 35 أسبوعا.

2 - بداية الترم الاول 1 اكتوبر 2023 وحتي 26 يناير 2024.

3 - بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول 14 يناير 2024.

4 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات 11 فبراير 2024 وينتهي 8 يونيو 2024.

5 - امتحانات الفصل الدراسي الثاني 3 يونيو 2024.

6 - امتحانات الدبلومات الفنية 8 يونيو 2024.

7 - مدة أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول 98 يوما.

8 - مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

اقرأ أيضا

تسليم لجان الثانوية العامة استعداد لبدء الامتحانات