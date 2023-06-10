تسلم لجان الثانوية العامة استعدادًا لبدء الامتحانات الأسبوع المقبل

تستعد لجان النظام والمراقبة، لتسليم لجان السير لرؤساء اللجان، اليوم السبت، استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023، الإثنين 12 يونيو.

ويُشرف رؤساء اللجان، على تركيب كاميرات المراقبة، وتعليق كشوف المناداة داخل اللجان، وتوزيع الديسكات وفقا لتعليمات الوزارة، بإن تكون هناك مسافة بين الطلاب منعًا للغش.

وشددت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، على رؤساء اللجان، بمنع فتح صندوق أظرف أسئلة الاختبارات وكراسات الاجابات، إلّا داخل اللجان، تحت إشراف رئيس الدور ومراقب اللجنة.

وطالبت الوزارة، من جميع المديريات التعليمية، بعمل غرفة عمليات مصغرة داخل كل ادارة تعليمية، تكون متصله بغرفة عمليات المديرية التعليمية، وتتصل الاخير بغرفة عمليات الوزارة، لتكون جميع الغرف مرتبطه فى ان واحد، لمراقبة اللجان من خلال كاميرات المراقبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.