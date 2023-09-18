تنسيق الأزهر 2024 علمي بنين بالدرجات والنسبة المئوية وموعد أول أيام الدراسة

تتصاعد حدة البحث عن تنسيق الأزهر 2024 علمي بنين عبر موقع جوجل البحثي منذ إعلان جامعة الأزهر عن الحد الأدني للإلتحاق بالكليات في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراس المقبل 2023-2024 حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب في معرفة أسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها.

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنين

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف تنسيق الأزهر 2024 علمي بنين بكافة جامعات الأزهر بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

الحد الأدني لكلية طب دمياط بنين 6200 درجة بنسبة 95.38%.

الحد الأدني لكلية طب أسيوط بنين 616 درجة بنسبة 94.77%.

الحد الأدني لكلية طب أسنان القاهرة بنين 615 درجة بنسبة 94.62%.

الحد الأدني لكلية طب أسنان أسيوط بنين 613 درجة بنسبة 94.31%.

الحد الأدني لكلية صيدلة القاهرة بنين 608 درجة بنسبة 93.54%.

الحد الأدني لكلية صيدلة أسيوط بنين 603 درجة بنسبة 92.77%.

الحد الأدني لكلية هندسة القاهرة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%.

الحد الأدني لكلية هندسة قنا بنين 589 درجة بنسبة 90.15%.

الحد الأدني لكلية علوم القاهرة بنين 531 درجة بنسبة 81.69%.

الحد الأدني لكلية الزراعة القاهرة بنين 528 درجة بنسبة 81.23%.

الحد الأدني لكلية الزراعة أسيوط بنين 521 درجة بنسبة 80.15%.

الحد الأدني لكلية علوم أسيوط بنين 517 درجة بنسبة 79.54%.

الحد الأدني لكلية اللغات والترجمة القاهرة بنين 490 درجة بنسبة 75.38%.

الحد الأدني لكلية الشريعة والقانون القاهرة بنين 476 درجة بنسبة 71.85%.

أول أيام العام الدراسي بجامعة الأزهر 2024

أعلنت جامعة الأزهر بكافة فروعها في المحافظات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث حددت أول أيام الدراسة في كافة الكليات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري وشملت الخريطة الزمنية موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد اجازة منتصف وأخر العام وفترة التقديم في المدن الجامعية لتسكين الطلاب المغتربين من كافة محافظات الجمهورية.

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