الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية واللغات والترجمة جامعة الأزهر 2023-2024 علمي وأدبي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 2023-2024 علمي وأدبي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تنسيق جامعة الأزهر 2023 بنات

أعلنت جامعة الأزهر الشريف عن الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 2023-2024 علمي وأدبي، للعام الجامعي الجديد بالنسبة للطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 2023-2024 أدبي

ويتمثل الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 2023-2024 أدبي، في التالي:

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام – قسم اللغة الألمانية – 92.54%.

 

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام - شعبة اللغات الاوربية ترجمة فورية  فرنسي -  91.27%.

 

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام – قسم اللغة الإسبانية -  90.95%.

 

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام –اللغة الإنجليزية ترجمة فورية -  90.16%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام – شعبة الترجمة الفورية إنجليزي فقط - 88.73%.

 

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام – قسم اللغة التركية -  88.57%.

 

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة – انتظام – قسم اللغة الأوردية -  83.65%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – قسم علم النفس - 80.95%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – شعبة التربية - 80.79%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتظام – قسم اللغة العربية وآدابها -  80.63%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتظام – قسم علم النفس -  80.48%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – قسم الجغرافيا - 80.48%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – قسم رياض الأطفال - 79.05%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتظام – قسم اللغة الفارسية وآدابها -  77.62%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – قسم التاريخ - 77.30%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتظام – قسم الاجتماع - 76.83%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتساب – قسم التاريخ - 75.24%.

 

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف الدقهلية – انتساب – قسم الاجتماع - 74.60%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتظام – قسم الاجتماع -  73.49%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتظام – قسم الوثائق والمكتبات -  73.49%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتساب – قسم الاجتماع -  71.27%.

 

الدراسات الانسانية بنات القاهرة – انتساب – قسم رياض الأطفال -  69.89%.

تنسيق كليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر 2023/2024

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 86.19%.

 

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 82.22%.

 

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 82.06%.

 

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية 81.75%.

 

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها 74.6%.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة دراسات إسلامية باللغة الأوردية 73.6%.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية لغات أفريقية 66.03%.

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

موعد نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. الرابط وأوراق التقديم للكليات

تنسيق كلية الشريعة والقانون 2023

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية بمصروفات 72.65%.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية شعبة الشريعة والقانون 66.98%.

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون 66.83%.

كلية الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة والقانون 65.4%.

كلية الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية 59.05%.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون 58.09%

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