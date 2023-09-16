السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. الرابط وأوراق التقديم للكليات

تنسيق الأزهر 2023
تنسيق الأزهر 2023

تصاعدت حدة البحث عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 لطلاب الدول الأول والثاني عبر موقع جوجل البحثي، وذلك الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب في الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي 2022-2023 خلال الأيام الماضي حيث يتم توزيع الطلاب على الكليات وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

موعد نتيجة تنسيق الأزهر 2023

يعقد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد المقبل الموافق 17 سبتمبر 2023 بمقر الجامعة بالقاهرة للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك عقب إغلاق مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية الأزهرية سواء في الدور الأول أو الثاني يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 سبتمبر 2023.

ويتم الإعلان عن الحد الدني للإلتحاق بكافة كليات جامعة الأزهر في جميع محافظات الجمهورية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث كان مكتب التنسيق قد فتح باب تسجيل رغبات الطلاب لمدة 10 أيام فقط.

المرحلة الثالثة.. رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الإلكتروني

التنسيق الإلكترونى للشهادات الفنية 2023.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

رابط نتيجة تنسيق طلاب الأزهر 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية خلال العام الدراسي الماضي 2022-2023 الاستعلام عن الكليات المرشحين إليها وفقا لضوابط مكتب التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة بيانات الطالب المستلم ورقم جلوسه في الامتحانات وشعبته الدراسية.

ويتم التفضيل بين الطلاب من خلال ضوابط مكتب التنسيق والتي تتلخص في التوزيع الجغرافي لمحل سكن الطالب ومجموعة الحاصل عليه في الثانوية الأزهرية وشعبته الدراسية (علمي، أدبي) والكليات التي تم تسجيلها في استمارة التنسيق وفقا للكليات التي يفضل الطالب الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023.. الرابط والموعد

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لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

الأوراق اللازمة للتقديم في كليات جامعة الأزهر 2024

عقب إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 يجب على أولياء الأمور والطلاب ضورة تقديم أوراقهم إلى الكليات المرشحين إليها للإلتحاق بالدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أصل شهادة الثانوية الأزهرية.
  • أصل شهادة الميلاد المميكنة.
  • بطاقة 6 جند من مكتب التجنيد للذكور.
  • عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب 4*6.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • بطاقة ترشيح الطالب للكلية.
  • حافظة بلاستيكية.

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