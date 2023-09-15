الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نقدم لطلبة الثانوية العامة الدور الأول والثاني لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عنه عبر محرك البحث «جوجل»، وذلك للتعرف علي الكلية أو المعهد الذي تم الالتحاق به.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علي بوابة الحكومة المصرية

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كاملة للدورين الأول والثاني خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

وفي هذا السياق، يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة سواء الدور الأول أو الثاني الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك من خلال الرابط التالي: http://www.tansik.digital.gov.eg/.

خطوات الحصول على لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الأول و الثاني خطوات الحصول على لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال الرابط التالي: http://www.tansik.digital.gov.eg/.
الخطوة الثانية: اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.
الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
الخطوة الرابعة: ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 موضحاً الكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب.

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

وفي هذا الصدد، أكد الموقع التنسيق، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، سواء لطلاب تنسيق المرحلة أو غير المستفيدين من تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.

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