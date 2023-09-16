السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنسيق الإلكترونى للشهادات الفنية 2023.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

التنسيق الإلكترونى
التنسيق الإلكترونى

يواصل طلاب الدبلومات الفنية، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في ضوء قرار الدكتور  أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

موقع التنسيق الإلكتروني

وكان السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

"التعليم العالى": مد تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات حتى 19 سبتمبر

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع (إنفوجراف)

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية. 

التنسيق التنسيق الالكتروني موقع التنسيق الالكتروني الدبلومات الفنية وزارة التعليم العالي

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