الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم العالى": مد تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات حتى 19 سبتمبر

أيمن عاشور
أيمن عاشور

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5 سنوات"- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وطالب الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، باستغلال الطلاب فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية على النحو التالى:

1- دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" بنسبة 60% فأكثر.

2- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة "التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية"، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60% فأكثر.

3- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض "شعبة تمريض" التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة "شعبة تمريض عام" بنسبة 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - مد فترة التقديم للتنسيق دبلوم المعاهد الفنية استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية

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