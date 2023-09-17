الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

د. سلامة داود
د. سلامة داود

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس  جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/ 2024، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130.

وأشار إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بالكليات كالتالي:

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات الطب

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط

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عاجل.. اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر


نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات الهندسة

91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة 
كلية الهندسة للبنات بالقاهرة 
90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا 
90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات الصيدلة

93.54 كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة 
كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة 
92.77 كلية الصيدلة للبنين بأسيوط 
كلية الصيدلة للبنات بأسيوط

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات طب الأسنان 

94.62 كلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة 

كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة 

94.31 كلية طب الأسنان بنين بأسيوط

كلية التمريض

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة 
89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط 
89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط  

وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي: 

فصول كلية التمريض بنات دمياط

فصول كلية التمريض بنات أسيوط

فصول كلية الهندسة بنات قنا

فصول كلية زراعة بنات القاهرة

فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن على الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية علي فوري علي كود خدمة ٦٤٥٢
2- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index
3- التوجه إلى الكلية لتقديم الملف.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول حد الأدنى للقبول بالكليات جامعة الأزهر كليات جامعة الأزهر تنسيق كليات جامعة الأزهر

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