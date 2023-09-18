الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وأخر موعد للتعديل

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

زاد البحث عن رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومحركات البحث، وذلك عقب مد الفترة المخصصة لها وفقا لما أعلنه مكتب تنسيق الجامعات المنوط بتوزيع الطلاب على الكليات التي تتناسب مع مجموعهم والتوزيع الجغرافي الخاص بمحل إقامتهم.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها (الزراعة، التجارة، الصناعة، التمريض، السياحة والفنادق،…..) بنظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) للإلتحاق بأحد الكليات المتاحة للعام الدرسي المقبل 2023-2024 لهم وفقا للضوابط التي تم إعلانها من خلال المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد العليا المصرية من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرابة 675054 طالب وطالبة خلال المراحل الثلاثة لتنسيق الجامعات وتمت كافة الإجراءات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق.

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أخر موعد لتسيجل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

مد مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية لمدة 5 أيام حيث كان من المزمع أن تنتهي فترة التسجيل يوم الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر وتم مد الفترة إلى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وضمان تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق دون عوائق.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قد أعلن ان تنسيق طلاب الدبلومات الفنية ستسير وفقا لضوابط العام الماضي حيث أتاح المجلس نسبة 10 % من المقاعد للكليات المتاحة لهم في كافة محافظات الجمهورية من إجمالي أعداد الطلاب وفقا للتخصص الدراسي والتوزيع الجغرافي.

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مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى 21 سبتمبر

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تونس ترفض زيارة وفد البرلمان الأوروبى بسبب غياب "التنسيق المسبق"

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يمكن من خلال رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 التقديم في استمارة التنسيق للالتحاق بإحدى الكليات المتاحة لهم خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي:-

  • كلية الهندسة.
  • كلية التجارة.
  • كلية الاقتصاد المنزلي.
  • كلية التمريض.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية الفنون التطبيقية.
  • كلية الفنون الجميلة.
  • كلية التجارة.
  • المعاهد العليا المصرية.

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