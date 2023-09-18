مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى 21 سبتمبر

قررت جامعة الأزهر، مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ من سبتمبر وحتى الخميس الموافق ٢١ من الشهر ذاته، على النحو الآتي:

أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersGrants2023/Student/

ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:

الرابط الأول لتسجيل البيانات:

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/?fbclid=IwAR3w4F0rJmlAWZzxTvNLlxMkzBhfssMmlaKrLoNpAh8odhJnzMMuB4xZ6vo

الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق:

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student?fbclid=IwAR1bzJ_JT5WBrcR2ukgOuTCo1DSaljewAca3dKYIlOdEBYnKpmC9ThJfzqY

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023 - 2024، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130.

وأشار إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بالكليات كالتالي:

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات الطب

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. كليات الطب

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط