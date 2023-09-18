"التعليم" تعلن خطة توزيع مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة

اعتمد مكتب مستشار مادة اللغة العربية بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية، بالفصل الدارسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، للمرحلة الثانوية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوى.

وخصصت الوزارة شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثانوي العام.

وقامت الوزارة بتوزيع خطة المنهج على المديريات التعليمية ومستشاري المادة بالإدارات التعليمية، وشددت على ضرورة الالتزام بها خلال الفصل الدراسي الأول.

30 سبتمبر انطلاق الدراسة بالعام الجديد

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، يوم 30 سبتمبر الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، للعام الدراسي الجديد، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.

ووفقًا للخريطة الزمنية، تبدأ امتحان الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024، بينما تبدأ إجازة نصف العام، يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، بينما تبدأ امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

وأوضحت الوزارة أن موعد بدء الدراسة فى الترم الثاني في العام الدراسي الجديد سوف يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، كذلك بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

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